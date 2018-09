Benassi, momento migliore della carriera

FIRENZE, 04 SET - ''Sto vivendo il momento migliore della mia carriera da quando gioco in A e mi auguro di continuare insieme alla mia squadra''. Marco Benassi, tre gol nelle prime due gare di campionato, è uno dei simboli della giovane Fiorentina che veleggia a punteggio pieno. ''L'obiettivo che ci siamo dati io e i miei compagni è migliorare l'ottavo posto della scorsa stagione, quindi cercare di andare in Europa - ha continuato il centrocampista viola che compirà 24 anni sabato prossimo - La nostra forza è il gruppo, la tragedia di Astori ci ha più che mai uniti, prima c'era lui davanti al gruppo, perdendolo abbiamo tutti dovuto dare di più e lui ci guida''. Poi sulla decisione della Procura federale di non procedere nei suoi riguardi per presunta espressione blasfema durante la gara con l'Udinese: ''E' stata un'imprecazione, non sono solito esprimermi così. Non ho neppure visto il video, comunque le immagini sono state verificate e il caso è chiuso''.