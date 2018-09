Azzurri, allenamento a suon di musica

FIRENZE, 3 SET - Allenamento con musica per la Nazionale di Roberto Mancini. In mezzo al campo 2 di Coverciano è stata messa una cassa collegata ad un cellulare che diffondeva musica durante la leggera sessione di allenamento, la prima del nuovo raduno per preparare la Nations League, cui hanno partecipato Balotelli e gli altri attaccanti e qualche centrocampista come il giovane Zaniolo, chiamato in Nazionale pur non avendo ancora esordito in A. Il ct azzurro, dopo l'iniziale confronto, ha diviso il gruppo: sul campo 1 ha lavorato chi ha giocato sabato a iniziare dagli juventini. Spazio poi a qualche esercitazione tecnica-tattica utilizzando il modulo 4-3-3. Mentre Pietro Pellegri, il più giovane degli azzurri con i suoi 17 anni, è dovuto rientrare al Monaco per problemi fisici, è rientrato l'allarme per Berardi dopo gli accertamenti per una contusione rimediata ieri in Sassuolo-Genoa in un contrasto con Criscito. Per domani previsti due allenamenti con quello pomeridiano aperto ai media.