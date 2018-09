'Assurdo nessun francese a premio Fifa'

ROMA, 3 SET - "Credo che un francese avrebbe meritato di essere fra i tre finalisti del premio. Non solo perché abbiamo vinto il Mondiale, ma anche per la stagione che abbiamo fatto. Sono molto deluso dalla Fifa". Al ct dei Bleus campioni del mondo, Didier Deschamps, non va giù il fatto che nessuno dei suoi sia stato selezionato fra i candidati al premio di miglior giocatore della scorsa stagione che verrà assegnato dalla federazione internazionale. Così, dal ritiro della Francia riunitasi per la prima volta dopo il trionfo di Mosca, fa presente la propria insoddisfazione. La rosa dei finalisti è emersa dopo le votazioni dei commissari e tecnici e dei capitani di tutte le nazionali e degli internauti. Toltosi il 'rospo', Deschamps (candidato al premio di miglior allenatore) parla dei prossimi impegni di Nations League contro Germania e Olanda. "Ci siamo collocati al massimo livello - dice il ct francese - e adesso tutti ci guarderanno in modo diverso''.