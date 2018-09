Ronaldo proprietario del Valladolid

ROMA, 3 SET - Ronaldo Fenomeno è ufficialmente il nuovo azionista di maggioranza del Real Valladolid, club della Liga del quale ha acquistato il 51% delle azioni. Ricoprirà la carica di presidente del Consiglio di amministrazione, mentre a presiedere il club rimarrà Carlos Suarez. Oggi l'ex attaccante di Inter e Real Madrid ha tenuto una conferenza stampa assieme alle autorità locali, durante la quale ha garantito che "ora non ci fermeremo qui. Il Valladolid ha più di20mila abbonati e un gruppo di eccellenti professionisti a ogni livello. Vogliamo crescere fino a dove ci porteranno i nostri desideri. Vogliamo stabilizzarci nella massima serie e continuare a far sognare la gente. Penso che, con il contributo di tutti, diventerà molto difficile batterci". Ma come sarà il Valladolid del patron Ronaldo? "Per definire questa nuova stagione - ha risposto il brasiliano - bastano quattro parole: competitività, trasparenza, rivoluzione e attenzione al sociale".