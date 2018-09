Bonucci: "Importanti 9 punti alla sosta"

ROMA, 2 SET - "Era importante arrivare alla sosta con 9 punti. Obiettivo centrato. Adesso si va in Nazionale per iniziare questa nuova Nations League". Così Leonardo Bonucci, sul proprio profilo Instagram, dopo la vittoria sofferta della Juventus al Tardini contro il Parma. Il difensore è stato convocato, assieme al compagno di reparto Chiellini, dal ct degli azzurri, Roberto Mancini per la doppia sfida contro Polonia e Portogallo, valida per il nuovo torneo varato dall'Uefa.