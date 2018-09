31 i convocati azzurri, c'è Pellegri

ROMA, 1 SET - Sono 31 i convocati del ct azzurro Roberto Mancini per la doppia sfida di Nations League contro Polonia e Portogallo: le novità sono cinque, tra queste il giovanissimo centravanti del Monaco, Pellegri, e il giallorosso Zaniolo, finora mai utilizzato dal tecnico Di Francesco. Lo apprende l'Ansa. La lista sarà ufficializzata a breve. Prima chiamata anche per il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, per il difensore della Fiorentina, Cristiano Biraghi, e per l'esterno della Spal, Manuel Lazzari. Sale dall'Under 21, Nicolò Barella, mentre torna a vestire la maglia azzurra, Giorgio Chiellini, assente dal Playoff Mondiale contro la Svezia del novembre 2017. La Nazionale si radunerà nella tarda serata di domani a Coverciano e lunedì pomeriggio sosterrà la prima seduta d'allenamento per poi trasferirsi giovedì a Bologna alla vigilia del match con la Polonia.