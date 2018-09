Fiorentina: Pioli,cavalcare l'entusiasmo

FIRENZE, 1 SET - "Non temo l'entusiasmo derivante dal 6-1 inflitto domenica scors al Chievo. Anzi, dobbiamo approfittarne e cavalcare l'onda, perché ci darà un'ulteriore spinta, nell'attesa della difficile sfida di domani". Lo ha detto Stefano Pioli, in vista della partita contro l'Udinese, la seconda consecutiva al Franchi. Nell'occasione i tifosi della curva Fiesole hanno deciso di scortare la squadra prima del match, accompagnandola con un corteo di motorini dall'albergo sede del ritiro e fino allo stadio. "E' una bellissima iniziativa - ha proseguito l'allenatore dei viola - sono convinto che i 'miei' ragazzi si emozioneranno". La lista dei convocati sarà diramata solo doma, ma c'è ottimismo per la disponibilità anche di Mirallas e Thereau, assenti domenica scorsa. Previsto in serata l'arrivo di Andrea Della Valle.