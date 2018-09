Napoli: Ancelotti, evitare nuova rimonta

NAPOLI, 1 SET - "E' ancora troppo presto per parlare della situazione di classifica, ora siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare, come evitare di dover rimontare come accaduto nelle prime due partite". Lo ha detto Carlo Ancelotti alla vigilia della partita di Genova di domani. "A Marassi - a detto - vogliamo iniziare in maniera diversa, perché rimontare non sempre è possibile e stiamo limando questo aspetto. Stiamo lavorando anche per migliorare l'aspetto difensivo sui cambi gioco su cui abbiamo preso due gol, lo abbiamo valutato e analizzato e dobbiamo porre rimedio con un'attenzione generale, perché i problemi difensivi non sono solo legati ai quattro dietro. Poi ricordiamoci che la Samp è una squadra con un'ottima organizzazione ma siamo convinti che faremo un'ottima partita".