F1: da CR7 a Salvini, tanti vip a Monza

MONZA, 1 SET - La bandiera rosso Ferrari sventola sul rettilineo in attesa dell'inizio della terza sessione di prove del Gran Premio d'Italia a Monza, mentre tra il pubblico sale l'attesa anche per l'arrivo, tra oggi e domani, di ospiti del mondo dello sport e della politica, da Cristiano Ronaldo al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Già questa mattina, nei paddock, sono arrivati Felipe Massa e Nico Rosberg, stelle della F1 che a Monza hanno regalato grandi emozioni e, ospite ai box Red Bull, è arrivato l'ex stella del Milan Ruud Gullit. In prima fila per vedere il gran premio domani ci sarà il nuovo campione della Juventus CR7, insieme ad altri compagni di squadra e alla dirigenza bianconera. Presenza consueta al Gp di Monza, non mancherà anche domani l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, solito arrivare ai cancelli del circuito a bordo della sua Rolls Royce, in compagnia della sua famiglia. Anche lui ospite assiduo del Gran Premio a Monza, sempre in forma privata, domani arriverà anche il vicepremier Matteo Salvini