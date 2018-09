'Turn over per tenere tutti motivati'

NAPOLI, 1 SET - "Se domani a Genova cambio qualcosa è per tenere il gruppo motivato non per demerito di qualcuno. Per fortuna ho più di undici giocatori che meritano di giocare e quindi potrei fare qualche cambiamento per questa ragione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ai cronisti che gli chiedevano del possibile impiego di Verdi e Diawara, il tecnico ha detto: "Ci possono essere tutti domani - ha spiegato - i giocatori mi danno scurezza, si allenano bene, fare la formazione qui a Napoli non è semplice ma questo mi dà serenità, perché chiunque gioca non influisce sulla qualità della squadra".