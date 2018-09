Ancelotti "Gioco vincente? Conta gruppo"

NAPOLI, 1 SET - "Non c'è una filosofia di gioco vincente, c'è una filosofia collettiva in cui tutti si sentono coinvolti e con questo gruppo non è difficile, sono tutti poco individualisti". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. "Certo se giochi bene - ha detto - hai più possibilità di vincere, anche se a volte il calcio è strano in questo e non sempre funziona. Noi non dobbiamo pensare al traguardo finale, alla vittoria ma come arrivarci e ci arrivi se sfrutti al massimo le qualità dei giocatori che hai".