Di Francesco, altro primo tempo regalato

ROMA, 31 AGO - "Abbiamo regalato un tempo al Milan, poi la squadra è cresciuta. Peccato aver preso il gol all'ultimo, abbiamo pagato pesantemente una ingenuità". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta col Milan a San Siro. "E' andata così, ci sono mancate lucidità e freschezza mentale per fare le scelte giuste", ha aggiunto. "Noi partiamo un po' a ritmo ridotto e poi cresciamo nella ripresa, è successo in tutte le partite giocate finora, dobbiamo riflettere su questo - ha proseguito Di Francesco -. E poi sbagliamo troppe scelte, tante piccole che curiamo molto negli allenamenti e che poi in partita riescono meno. Ci sono tante cose da affinare. Non è possibile, ad esempio, avere Dzeko e Schick davanti e fare solo due cross, dobbiamo gestirci meglio".