Inter: Karamoh in prestito al Bordeaux

MILANO, 31 AGO - L'Inter ha ufficializzato la cessione in prestito di Yann Karamoh al Bordeaux. "FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo annuale del calciatore Yann Karamoh alla società FC Girondins de Bordeaux", si legge nella nota della società nerazzurra. A poche ore dalla chiusura del mercato, l'attaccante francese torna così in patria, in prestito secco per un anno. "Stiamo valutando di mandarlo a giocare per fare esperienza", aveva dichiarato oggi pomeriggio il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti.