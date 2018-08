Milan-Roma: anche Singer Jr a San Siro

MILANO, 31 AGO - Gordon Singer sta assistendo a Milan-Roma in tribuna, al fianco del presidente rossonero Paolo Scaroni. È la prima volta che Gordon Singer che, con il padre Paul, gestisce il fondo Elliott, nuovo proprietario del club rossonero, segue allo stadio una partita del Milan da quando l'hedge-fund ha rilevato le quote da Li Yonghong nel luglio scorso. Un vero parterre de roi a San Siro: in tribuna sono presenti anche il ct della Nazionale, Roberto Mancini, il team manager azzurro, Lele Oriali, e Fabio Capello, che ha vinto lo scudetto alla guida del Milan e della Roma. Sugli spalti ci sono anche le due dirigenze al completo: per il Milan Leonardo e Maldini sono accompagnati dall'apprendista dirigente Kakà, per la Roma ci sono Francesco Totti e il ds Monchi. A San Siro, nonostante la pioggia, sono presenti circa 60mila spettatori. La Curva Sud ha esposto uno striscione per le vittime della tragedia del crollo del Ponte Morandi: ''Rabbia e dolore per le vittime di Genova''.