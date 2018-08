Atalanta: Cornelius prestato al Bordeaux

BERGAMO, 31 AGO - L'Atalanta ha comunicato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Andreas Cornelius ai francesi del Bordeaux. Il centravanti danese, classe '93, ha giocato l'ultima partita in nerazzurro a Copenaghen nel playoff di ritorno per l'accesso alla fase ai gironi di Europa League, perso 4-3 ai rigori dove Cornelius ha sbagliato il proprio. Con la maglia dei bergamaschi, dall'estate del 2017, 34 presenze e 7 reti, di cui 23 e 3 in serie A, 4 e 1 in Coppa Italia, 4 e 2 in Europa League, 3 e 1 nei recenti turni di qualificazione della stessa competizione continentale.