Serie A: Napoli e Juve ultra favorite

ROMA, 31 AGO - I numeri sono con il Napoli, che domenica affronterà la Sampdoria a Marassi. Dopo cinque vittorie consecutive degli azzurri, la sesta è valutata 1,53 su Snai. Si punta a 4,25 sul pareggio, mentre il ritorno al successo della Samp pagherebbe sei volte la posta. Migliori ancora, per la Juventus, la quote della vittoria sul Parma domani al Tardini, che vale 1,18. Il pareggio vale 6,75 mentre un'affermazione emiliana sarebbe un colpo, a 18. Sempre domani, si gioca anche l'anticipo tra Bologna e Inter, con i nerazzurri favoriti per trovare la prima vittoria, data a 1,55 contro il 3,90 del pareggio e il 6,50 sugli emiliani. A caccia dei tre punti anche la Lazio: i biancocelesti sono favoritissimi contro il Frosinone: 1,21 la loro quota, contro il 6,50 sul pari e il 13 sugli ospiti. Infine, grande equilibrio nell'anticipo di stasera tra Milan e Roma: rossoneri a 2,45, segno X a 3,35, giallorossi a 2,90.