Spalletti: Inter saprà dopo le critiche

MILANO, 31 AGO - "Bisogna imparare a pedalare le prime volte senza perdersi dietro le critiche". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. "Preoccupato per l'incapacità di reagire della squadra? Non mi preoccupa, perché non è così, noi sappiamo reagire e lo abbiamo mostrato anche l'anno scorso - ha proseguito -. Adesso stiamo lavorando per non fare scendere più il nostro livello. La squadra deve essere brava a gestire emozioni e timori, anche negli episodi contro o a favore deve essere padrona di questi momenti".