Incontro ravvicinato Ramos-Salah, è gelo

ROMA, 31 AGO - Incontro ravvicinato tra Sergio Ramos e Mohammed Salah nel corso dei sorteggi della Champions League a Montecarlo. Il capitano del Real, autore del fallo che aveva messo fuori causa l'asso egiziano all'inizio della finalissima di Kiev nel maggio scorso tra merengues e Liverpool, ha tentato un contatto con l'ex Roma e Fiorentina. L'attaccante dei Reds non l'ha, invece, degnato di uno sguardo rifiutando - come mostrano le immagini televisive - ogni contato o stretta di mano. Il gelo tra i due è sembrato palpabile da quanto visto nella serata di Montecarlo: Salah ha fatto di tutto per evitare di stringere la mano al giocatore spagnolo che non l'ha presa bene e si è vendicato nel corso della cerimonia dei sorteggi. Dopo essere sceso dal palco con il premio in mano di miglior difensore della scorsa Champions, Ramos ha salutato l'egiziano seduto in prima fila dandogli un buffetto sulla spalla interpretato da molti come una sorta provocazione.