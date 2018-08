Ljajic a Istanbul, andrà al Besiktas

TORINO, 31 AGO - Una 'storia' condivisa su Instagram da Meris Dolovac, uomo di fiducia di Adem Ljajic, conferma la destinazione del fantasista serbo, ormai accasatosi al Besiktas. La trattativa tra il Torino e la squadra turca dai colori bianconeri, è ormai in dirittura d'arrivo: Ljajic, come ha documentato su Instagram, è atterrato in mattinata a Istanbul e dopo aver sostenuto le visite mediche firmerà il contratto che lo legherà ai turchi. Prestito con obbligo di riscatto la formula scelta.