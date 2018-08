Roma svela 3/a maglia,in campo con Milan

ROMA, 31 AGO - La Roma e la Nike lanciano la nuova terza divisa per la stagione 2018-19. Il kit, il cui colore principale è il giallo, sarà indossato dalla squadra per la prima volta in Milan-Roma, in programma questa sera alle 20:30 a San Siro. ''L'ineguagliabile ricchezza della storia della Città Eterna - spiega il club giallorosso sul suo sito internet - è il tema centrale della nuova terza maglia''. L'idea si sviluppa attorno a una serie di mappe aeree che rappresentano i momenti cruciali della storia di Roma, dall'antichità fino ai giorni nostri, andando a formare un motivo del tutto singolare per questa maglia. Inserito in modo discreto all'interno di questo design, c'è anche il Lupetto di Gratton, storico marchio del club giallorosso. La nuova terza maglia away sarà in vendita su asromastore.com, su nike.com e presso tutti gli AS Roma Store a partire dal 12 settembre.