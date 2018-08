Agente CR7, premio a Modric? Ridicolo

ROMA, 30 AGO - Jorge Mendes non ci sta. Il potentissimo agente di Cristiano Ronaldo (e di molti altri protagonisti del calcio) ha definito "semplicemente ridicolo" il fatto che il premio Uefa di miglior giocatore della scorsa stagione sia stato attribuito a Modric e non al suo assistito. "Il calcio si gioca dentro le quattro linee del campo - si è sfogato Mendes, come riporta l'edizione online del quotidiano sportivo portoghese 'Record' - e lì Cristiano Ronaldo ha vinto. In Europa ha segnato 15 reti, trascinando il Real e portandolo alla conquista di un'altra Champions. E' una cosa semplicemente ridicola che non abbia vinto questo premio, e certo non basta avergli dato il premio di migliore nel suo ruolo".