Zanetti,girone difficile ma siamo Inter

MILANO, 30 AGO - ''Abbiamo pescato un girone difficile, conosciamo le difficoltà ma noi siamo l'Inter e dobbiamo pensare positivo''. Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha commentato così il sorteggio dei gironi di Champions League per il club nerazzurro. ''Sappiamo che in questacoppa ci sono squadre forti, ci prepareremo bene - ha proseguito ai microfoni di Sky -. Il Barcellona non è solo Messi, ha grandi giocatori e sono bravi nel possesso palla, ma prepareremo bene la partita per alzare il livello di qualità''. Chiusura dedicata al campionato: ''Siamo solo all'inizio e dobbiamo trovare la condizione migliore - le parole di Zanetti -. Già sabato abbiamo un appuntamento per tornare a vincere (col Bologna ndr), poi ci sarà la sosta per lavorare tranquillamente. Non mi aspettavo un inizio così, ma questo è il calcio, avremo altre difficoltà, ma dobbiamo credere a quello che facciamo'', ha concluso il vicepresidente nerazzurro.