Perez contro Inter, Zanetti "vedremo..."

ROMA, 30 AGO - "Non ho sentito le accuse di Florentino Perez, le leggeremo e vedremo nelle sedi opportune": cosi' Javier Zanetti, vicepresidente esecutivo dell'Inter, risponde all'attacco del presidente del Real sul caso Modric, riferito dai cronisti a margine del sorteggio Uefa di Montecarlo. L'Inter, sarebbe l'accusa di Perez in un'intervista ad alcuni media italiani, avrebbe voluto prendere Modric "senza pagarlo, e questo non l'avevo mai visto prima". "Leggeremo e vedremo", la secca replica di Zanetti. Gia' nei giorni scorsi duri attacchi al club milanese erano arrivati dal Real e dal presidente della Liga Tebas, con una denuncia alla Fifa alla quale l'Inter aveva replicato ventilando anche l'ipotesi di controdenunce.