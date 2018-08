Totti, Roma forte e competitiva

ROMA, 30 AGO - "Sulla carta sembra tutto semplice, l'anno scorso dopo il sorteggio eravamo già terzi poi abbiamo battuto chiunque. E' un girone duro, il Real farà una competizione a parte ma cercheremo di arrivare secondi": così ai microfoni di Sky Francesco Totti commenta il sorteggio Champions. "Come sarà il Real senza CR7? Vediamo - risponde Totti - anche se parliamo sempre di extraterrestri. Avrà perso tantissimo ma è sempre una squadra competitiva, difficile da battere. Fare meglio dell'anno scorso vorrebbe dire andare in finale, cercheremo di arrivare il più lontano possibile. Le aspettative sono alte, il gruppo è forte e unito cercheremo di dire la nostra in campo europeo". Totti ha ricordato poi la sua ultima partita contro il Real Madrid: " E' stata una giornata gratificante - ricorda - i giocatori si inchinavano, volevano farsi le foto con me. La ricorderà per sempre perché il presidente, Florentino Perez volle la maglia con una dedica diversa: 'l'unico giocatore che mi ha detto di no'".