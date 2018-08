Real Madrid ingaggia Mariano Diaz

ROMA, 29 AGO - Il Real Madrid ha dato l'annuncio ufficiale dell'ingaggio dal Lione dell'attaccante Mariano Diaz, che ha firmato un contratto quinquennale. Il dominicano 25enne era stato ceduto la scorsa stagione dal club merengue proprio all'Olympique, per il quale in una stagione ha segnato oltre venti gol. Un buon motivo per il Real di tornare sui suoi passi e richiamare a Madrid un elemento utile a tamponare almeno in parte il buco lasciato da Cristiano Ronaldo. Il mercato in Spagna si chiude tra 48 ore, venerdì 31 agosto.