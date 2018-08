U21: domani convocati per due amichevoli

ROMA, 29 AGO - La Nazionale Under 21 si appresta ad affrontare le prime due amichevoli di una stagione che si preannuncia entusiasmante e che culminerà a giugno con la disputa della fase finale dell'Europeo, in programma in Italia e a San Marino. Una lunga marcia d'avvicinamento che prenderà il via giovedì 6 settembre (alle 18,30), nella 'Mol Arena' a Dunajska Streda, dove gli Azzurrini affronteranno i padroni di casa della Slovacchia. Sarà invece la 'Sardegna Arena' di Cagliari, a un anno dall'inaugurazione, a ospitare martedì 11 settembre (alle 18,30) la seconda amichevole contro i pari età dell'Albania. Domani l'allenatore Luigi Di Biagio diramerà la lista dei convocati per le due sfide, con il raduno fissato a Roma nella tarda mattinata di lunedì 3 settembre. Lunedì 10 settembre, alle 15, alla vigilia dell'amichevole contro l'Albania, nell'Aula consiliare del Comune di Cagliari, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della partita.