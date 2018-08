Rinnovo Sterling in bilico, c'è il Real

ROMA, 29 AGO - Raheem Sterling, attaccante del Manchester City e della Nazionale inglese, in un futuro non molto lontano, potrebbe cambiare maglia. Lo scrive il Mirror che accosta il nome del 'trottolino' a disposizione di Pep Guardiola addirittura al Real Madrid, ipotizzando che potrebbe non rinnovare. Il contratto di Sterling scadrà nel 2020, qualsiasi opzione di cambiamento è dunque da considerare futuribile, ma non totalmente impossibile. Il giocatore, però, si sarebbe lamentato, perché difficilmente trova spazio nello schieramento dei Citizens.