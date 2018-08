Yaya Touré verso la firma con l'Arsenal

ROMA, 29 AGO - Si tinge di biancorosso il futuro di Yaya Touré che, secondo quanto riferisce Sky sports UK, è a un passo dalla firma con l'Arsenal allenato da Unai Emery. Il centrocampista ivoriano, che si è svincolato dal Manchester City, può dunque proseguire la carriera in Inghilterra per vestire la maglia che fu del fratello difensore Kolo. Già nei giorni scorsi il procutatore di Yaya Touré, Selchuk, aveva parlato di una misteriosa destinazione londinese per il proprio assistito. Un segreto che adesso sembra finalmente essere svelato.