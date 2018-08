Napoli, Ussi condanna risse social

NAPOLI, 29 AGO - L'Ussi Campania-Gruppo 'Felice Scandone' prende atto "della piega sempre più inqualificabile che stanno prendendo le reiterate dispute a colpi di post sui social tra una parte della stampa e la Società Calcio Napoli e tra esponenti stessi della nostra categoria". Nei giorni scorsi, "un collega ha pubblicato alcuni interventi sulla propria pagina Facebook nei quali (...)ha rivolto frasi ingiuriose nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e della Società che presiede. L'Ussi Campania "(...)assume oggi una posizione critica nei confronti di questo giornalista il quale è andato oltre ogni limite, usando espressioni oltraggiose nei confronti di un personaggio del mondo del calcio con il quale l'Ussi è più volte in passato venuta in contrasto. I giornalisti che non condividono le prese di posizione o i comportamenti del presidente De Laurentiis hanno la facoltà di esprimere liberamente le loro ragioni, ma nei limiti dell'educazione e del rispetto".