Toro: Cairo, abbiamo speso 64 milioni

TORINO, 28 AGO - Urbano Cairo non vuole fissare obiettivi per il Torino, reduce da un 2-2 in rimonta sull'Inter. "Non voglio fare dichiarazioni al riguardo, avendo fatto una campagna acquisti investendo 64 milioni con poche vendite". Così il presidente granata a 'Tutti convocati' su Radio 24. "Nel primo tempo a San Siro il Toro non mi è piaciuto, nella ripresa con i tre davanti è cambiato tutto. Nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo, arrivando al pari e sfiorando il terzo gol". Il pareggio è stato salvato grazie a una gran parata di Sirigu sul tiro di Perisic. "Ho pensato che ho fatto bene a non privarmi di lui - scherza Cairo -, e a rinnovargli il contratto". Non sembra invece esserci molto spazio per Ljajic. "Mi piace moltissimo, - precisa Cairo - ma non so se accetterà di entrare per 20' o di giocare ogni tanto titolare. L'ho acquistato due anni fa, gioca quel calcio bello da vedere, divertente e piacevole. Mi piace, ma la squadra si è potenziata, abbiamo preso Soriano e Zaza".