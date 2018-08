Champions: Ceferin, Var? Non mi convince

ROMA, 28 AGO - "Non so da dove venga questa notizia, la Uefa non pensa di introdurre la Var dai quarti Champions di quest'anno: non mi convince ancora, ci sono cose da chiarire". Cosi' Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, chiude a un'introduzione a breve nella Champions della tecnologia video a supporto degli arbitri. "L'ho detto al designatore Rosetti: sappiamo che un giorno dovremo usarla - le parole di Ceferin in un'intervista al giornale sloveno Ekipa - ma bisogna capire: chi decide quando usarla? Cosa vedono gli arbitri e cosa no?".