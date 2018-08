Premier: Manchester United-Tottenham 0-3

ROMA, 27 AGO - Tre partite e tre vittorie per il Tottenham di Maurizio Pochettino, tre partite e due sconfitte per il Manchester United di Josè Mourinho. Il posticipo del lunedì in Premier League all'Old Trafford ha confermato lo stato di grazie degli Spurs e il periodo nero della squadra del portoghese, che sembra incapace di dare una svolta nel gioco e nella mentalità ai suoi. Dopo un primo tempo senza reti ma aperto a ogni soluzione, in pochi minuti si è fatta notte fonda per i Red Devils e i suoi tifosi. Al 5', Kane di testa ha portato in vantaggio i suoi e al 7' Lucas Moura ha raddoppiato. Lo United non è riuscito a reagire e ha subito la terza rete al 39', ancora con Lucas. Dopo il pari di sabato del City, il Tottenham divide la vetta a punteggio pieno con Liverpool, Chelsea e Watford, che domenica prossima ospiterà proprio gli Spurs.