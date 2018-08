Champions: Lione, 1 match a porte chiuse

ROMA, 27 AGO - Un match di Champions League da giocare a porte chiuse. E' questa la sanzione che l'Uefa ha inflitto al Lione per i problemi creati dalla sua tifoseria durante la scorsa Europa League per i canti razzisti di parte dei suoi supporter. Ora la squadra francese, che pagherà anche una multa di centomila euro, resterà sotto osservazione per un periodo di due anni, e rischia nuove, e più dure, sanzioni nel caso episodi di violenza e razzismo si ripetano.