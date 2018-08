Semplici, ci godiamo questo momento

ROMA, 27 AGO - "Come si sta in cima alla classifica? Benissimo, ma sappiamo che è una situazione provvisoria. Intanto, ci godiamo questo momento, sapendo che questi punti saranno importanti anche nei momenti meno belli che ci potranno capitare". L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, racconta all'Ansa come vive il primato in classifica, in condominio con Juve e Napoli, anche se dopo sole due giornateL'allenatore di origine toscana, autore della storica promozione dalla C alla A e della salvezza nella passata stagione, fissa l'obiettivo della propria squadra nella permanenza nella massima serie e guarda con fiducia al campionato "anche se sarà più difficile rispetto alla passata stagione, perché tutte le squadre, a cominciare dalle big, si sono rinforzate L'acquisto di Cristiano Ronaldo non ha fatto bene solo alla Juve ma a tutto il calcio italiano che ritorna ad essere un campionato più competitivo - sottolinea Semplici -. Sono convinto che anche Inter, Napoli e Roma daranno filo da torcere ai bianconeri".