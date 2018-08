Strootman saluta Roma,volato a Marsiglia

FIUMICINO (ROMA), 27 AGO - Il centrocampista Kevin Strootman ha salutato Roma e il club giallorosso per volare alla volta di Marsiglia, dove è atteso per le visite mediche di rito e per firmare con l'Olympique, la squadra allenata dall'ex giallorosso Rudi Garcia. L'olandese è partito dal settore dell'Aviazione generale dell'aeroporto di Ciampino, con un volo privato decollato alle 14,15.