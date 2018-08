Inter: Ausilio, Modric? Siamo completi

MILANO, 26 AGO - "Modric? Chi? Noi siamo contenti della nostra squadra, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e quanto erastato concordato con l'allenatore. Abbiamo allestito una squadra a nostro avviso attrezzata. Siamo al completo". Lo ha detto il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, intervistato da Sky prima della gara tra i nerazzurri e il Torino. "Considero un infortunio la sconfitta contro il Sassuolo - ha proseguito -. Una sconfitta ci può stare, ma questo non vuol dire che venga messa minimamente in discussione la qualità di questa squadra. Joao Mario? Pensiamo ci sia spazio anche per lui, nessuno l'ha messo alla porta". Un calciomercato che è stato importante anche per il Tooo. "Abbiamo speso 64 milioni per gli acquisti con 12 milioni incassati dalle cessioni, esaudendo tutte le richieste di Mazzarri", le parole del presidente granata Urbano Cairo. "Zaza è stato il colpo dell'ultima ora, noi abbiamo dato i giocatori al mister, adesso sta a lui. Il mio desiderio ora è vedere un bel Toro", ha concluso Cairo.