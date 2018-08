Udinese: morto ex portiere Deall Corna

ROMA, 26 AGO - Fu il portiere della storica doppia promozione che vide l'Udinese passare dalla Serie C alla Serie A a cavallo tra le stagioni 1977-78 e 1979-80: Carlo Della Corna, 66 anni, se ne è andato nella notte dopo aver lottato per un anno con la 'solita' malattia. Della Corna a Udine ha trascorso cinque stagioni, difendendo la porta bianconera in 118 partite. Nella sua carriera vestì anche le maglie di Varese, Chieti, Perugia, Como, Pavia e divenne poi allenatore soprattutto nelle categorie giovanili. "Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le più sentite condoglianze di Udinese Calcio", si legge nel comunicato postato sul sito del club.