Mertens, è bello vedere uno stadio così

ROMA, 25 AGO - "E' bello vedere lo stadio così pieno, a Napoli ad agosto sono tutti in vacanza ma oggi era comunque pieno, ci hanno aiutati. Il gruppo era già forte, veniamo da 91 punti. Ora dobbiamo continuare, bisogna pensare una partita alla volta e provare a vincerle". Così Dries Mertens al termine di Napoli-Milan. Ma il belga, subentrato a match in corso e a segno per il gol decisivo, non soffre a stare Panchina? "Siamo tanti giocatori forti in panchina e meriteremmo di giocare tutti - risponde -. E poi sono stanco perché sono tornato tardi dal Mondiale e Milik sta facendo molto bene. Alla fine abbiamo meritato di vincere, loro hanno fatto due gol su tre tiri in porta. Scudetto? Non lo so, la Juventus ha comprato giocatori forti, bisogna pensare gara dopo gara".