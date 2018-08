Allegri,CR7 zero gol ma si sta inserendo

ROMA, 25 AGO - "E' stata una partita diversa rispetto a quella di Verona, con un impatto fisico diverso. All'inizio abbiamo avuto fretta, c'era il pericolo di andare dietro all'entusiasmo per via della prima di Cristiano in casa. Potevamo andare meglio tra le linee, ma senza Dybala ci rimane difficile. La squadra ha concesso poco, e sono contento per quello che abbiamo fatto. Siamo in una buona condizione fisica e mentale". Massimiliano Allegri spiega il successo della sua Juve sulla Lazio. Ma perché nel finale il tecnico si è arrabbiato con i suoi? "Si passa dalla frenesia a momenti in cui ci addormentiamo - spiega -. Su quello dobbiamo lavorare e migliorare. Cancelo è un nuovo, Bonucci è rientrato dopo un anno, Ronaldo è nuovo. Sono il 30% della squadra. C'è bisogno di tempo. I cambi sono stati determinanti. Cristiano Ronaldo? è 15 giorni che è che noi, è intelligente e capisce che il calcio italiano è diverso da quello spagnolo. Tutti aspettano il gol, ma sono contento come si sta inserendo, è un ragazzo molto umile".