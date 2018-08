Australia, 'prima' Bolt, ma in panchina

ROMA, 25 AGO - Esordio, ma solo come 'panchinaro', per Usain Bolt con i Central Coast Mariners. L'occasione è stata l'amichevole che la squadra con cui è in prova la leggenda dello sprint ha giocato contro i Newcastle Jets (1-1), nello stadio di quest'ultima squadra, il Maitland Sports Ground. Inutile dire che le attenzioni e le grida dei tifosi sono stati tutti per Bolt, che ha ricambiato salutando la gente sugli spalti e sorridendo. Poi con tuta, giaccone e berretto della squadra, si è seduto in panchina e ha seguito la partita, "per cominciare ad ambientarsi", ha spiegato una fonte della squadra. In mattinata Bolt si era allenato, assieme ad altri giocatori dei Mariners. "Dobbiamo dargli tempo - ha detto il tecnico dei Mariners Mike Mulvey -, perché su di lui stiamo facendo un lavoro a lungo termine. Non staremo qui a dirgli cosa fare, lo farò a porte chiuse, e nella prossima amichevole, venerdì prossimo, lo farò giocarer una decina di minuti". Fox Sports si è assicurata i diritti, e trasmetterà in diretta la partita.