Giampaolo, Samp soffriva le trasferte

GENOVA, 25 AGO - "Ho sempre sensazioni piacevoli prima del debutto, è una gioia che si ripete con la volontà di costruire qualcosa di nuovo". Così Marco Giampaolo alla vigilia della sfida all'Udinese. Sarà debutto in campionato per la Samp a causa del match non disputato la settimana scorsa con la Fiorentina per la tragedia del crollo di ponte Morandi. "Era giusto così. Nel rispetto delle vittime, delle famiglie e della città. Ma ora bisogna smettere di compiangere Genova, va incoraggiata", dice il tecnico. La Samp dovrà rinunciare all'infortunato Praet e allo squalificato Caprari, così Giampaolo affida il centrocampo a Barreto, affiancato da Linetty e Jankto, mentre le punte saranno Quagliarella e Kownacki. C'è voglia di cancellare il 4-0 dello scorso campionato: "Ogni campionato è diverso - dice Giampaolo - fare paragoni è sbagliato. Faticavamo fuori casa con le medio-piccole, mentre in casa siamo stati capaci di vincere contro formazioni titolate. Quest'anno abbiamo cambiato qualcosa, siamo pronti", afferma Giampaolo.