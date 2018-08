Spalletti, con Torino sarà partita dura

MILANO, 25 AGO - "Il Torino per tradizione è sempre stata una squadra che lotta. Mi aspetto una partita dura e difficile, lottano con il coltello tra i denti. Bisognerà essere pronti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro il Torino. Sarà tra i convocati anche Radja Nainggolan. "Bisogna stare attenti nel gestirlo dopo l'infortunio. I rischi ci sono, valuteremo domani e durante la partita cosa ci sarà da fare. Icardi? È stato sempre un grande bomber, ha caratteristiche precise ma può migliorare". Chiusura dedicata al Var: "Ci sono state modifiche per avere giustizia più obiettiva per tutti, si accetta qualsiasi decisione. Mi è dispiaciuta solo la sanzione, avrei lanciato pesanti offese ma non è vero. Ho solo detto il mio punto di vista, mi è costato caro anche perché c'è un regolamento interno che ho scritto io stesso", ha concluso Spalletti.