Inter: Spalletti, dobbiamo fare meglio

MILANO, 25 AGO - "Anti-Juve? Mi devo preoccupare prima di essere l'anti-Roma e anti-Napoli, vista la differenza dei punti dell'anno scorso. Ma se si valuta l'ultima partita siamo l'anti-nessuno, dobbiamo fare meglio". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. "Siamo una squadra forte, abbiamo l'obbligo di fare un campionato. Per questo, rispetto a Sassuolo, dovremo migliorare", ha proseguito il tecnico. "Dalbert? Se non ci credessi l'avrei ceduto. A Reggio Emilia ha fatto una partita come gli altri, non vedo perché dargli tutte le colpe. Può fare meglio, ha delle qualità, diventerà un grande calciatore", le parole di Spalletti.