Crollo ponte:Giampaolo,Genova va aiutata

GENOVA, 25 AGO - "E' una tragedia insopportabile. Abbiamo assistito al dolore delle famiglie che con grande umiltà ci hanno ringraziato per la nostra partecipazione al loro dramma. Genova merita di essere visitata e sostenuta non compatita. Genova è una città bellissima". Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ,in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Udinese a proposito del crollo del Ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone.