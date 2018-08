Milan: Gattuso, lontani da scudetto

CARNAGO (VARESE), 24 AGO - ''Siamo lontani dallo scudetto, le altre si sono rafforzate molto. Ma lavoriamo duro per puntare alla Champions, con l'obiettivo minimo di migliorare il sesto posto della scorsa stagione''. Gennaro Gattuso, alla conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Napoli, svela gli obiettivi stagionali del Milan e rivela ciò che gli ha detto Gordon Singer, che con il padre Paul gestisce il fondo Elliott, nuovo proprietario del club, durante il loro primo incontro. ''Era il 6 agosto - spiega Gattuso - e non ha dato obiettivi. C'era ancora il mercato da fare. Mi ha detto di non leggere ciò che i giornali scrivono su Conte, mi avete fatto il funerale da vivo''. E alla domanda se sente che il Milan sia più forte dell'anno scorso, Gattuso risponde convinto: ''Possiamo diventarlo, ma ci vuole del tempo quando arrivano giocatori nuovi. Sono l'uomo più felice al mondo, alleno una grande squadra, sono in una grande società. Mi fate ridere quando dite che sento la pressione, senza non rendo al massimo''.