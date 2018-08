'Se Gigio copia Reina diventa più forte'

CARNAGO (VARESE), 24 AGO - ''Quest'anno può arrivare la consacrazione di Donnarumma, può diventare il più forte al mondo. Lo diventa se copia il modo di impostare il ruolo di Reina, come si muove e si allena. Non è un caso che sembra un altro portiere negli ultimi cinquanta giorni''. Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa della vigilia della trasferta di Napoli, consiglia Gianluigi Donnarumma di seguire l'esempio di Pepe Reina, con cui ''dividerà le tre competizioni''. ''Spero che Cutrone - aggiunge Gattuso - sia intelligente, per lui con Higuain vale lo stesso discorso di Donnarumma con Reina. Cutrone deve imparare i movimenti che fatica a fare, penso che possa essere un aiuto importante ma deve lavorare, non deve perdere veleno. Higuain? Penso che solo con lui non vinciamo niente. Abbiamo bisogno della squadra. Lui è un calciatore di altissima qualità, uno dei dieci più forti al mondo''.