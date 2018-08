"Devo sfruttare Ronaldo al meglio"

TORINO, 24 AGO - "Ronaldo va sfruttato per le sue caratteristiche, va messo in campo dove rende meglio". Allegri ancora in cerca dell'assetto migliore per sfruttare al meglio CR7, con il dilemma se collocarlo al centro o a sinistra: "Se gioca con Mandzukic lui va più a sinistra, se gioca con Dybala e Douglas Costa cambia - ha raccontato l'allenatore -. Ogni tanto mi piace fare delle cose stravaganti, ma la semplicità è la cosa migliore".