Barça, da Vidal una frecciata al Real

ROMA, 23 AGO - "Se ci fosse stata la Var anche in Champions, il mio Bayern ne avrebbe vinte due...". Arturo Vidal, nella sua nuova veste di centrocampista del Barcellona, parla a El Mundo Deportivo delle ambizioni in blaugrana e lancia una frecciata al Real Madrid. "Per me - ha detto il centrocampista cileno passato in estate dalla squadra tedesca al Barcellona - la competizione più importante è la Champions, e il Barça l'ha già vinta. Spero si ripeta ora che ci sono io". Poi la frecciata indiretta, subito enfatizzata dai media spagnoli: nel 2017 il Bayern fu eliminato ai quarti dal Real con un arbitraggio di Kassai molto contestato nel ritorno (Vidal fu espulso per un fallo difficile da individuare, a Cristiano Ronaldo fu concesso un gol in fuorigioco), e nell'ultima edizione bis in semifinale, quando è stato negato ai bavaresi un rigore per un fallo di mano in area di Marcelo, poi ammesso dallo stesso terzino brasiliano.