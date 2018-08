Zamparini, tratto con due cordate

PALERMO, 22 AGO - "In questo momento sto trattando con due cordate per la vendita della società. Antonio Ponte, mio collaboratore finanziario lavorerà con me qualora le altre due cordate non acquistino il club: sta facendo un programma di gestione della società". Lo afferma il proprietario del Palermo Maurizio Zamparini a proposito dopo la nomina della sua collaboratrice Daniela De Angeli a presidente del consiglio di amministrazione del club. "Le due società interessate sono quella dell'imprenditore pugliese Raffaello Follieri e l'altra è una cordata americana con la quale negli ultimi giorni stiamo parlando un pò di meno per via delle ferie di agosto. Ma è quella che mi dà più sicurezze. Le garanzie di Follieri? Ha depositato solo un foglio di carta, come aveva fatto Baccaglini - aggiunge - Con la cordata americana invece si va avanti. C'è un programma sul quale sto lavorando con un rappresentante americano di alto livello, che ha avuto rapporti con l'emiro del Kuwait per 4 anni e che è stato ospite mio a Firenze".