CR7, l'eleganza è un talento naturale

TORINO, 22 AGO - "La moda? Non sono ossessionato dall'aspetto, è un talento naturale". Scherza Cristiano Ronaldo sulla bellezza e sulla sua cura dell'aspetto fisico: "Tutto è importante, avere un bell'aspetto, un buon profumo, non solo quando hai a che fare con delle donne - ha confessato nell'intervista concessa a Dazn -. Mi piace vedere la gente vestita bene, curata, che siano uomini o donne. Fa parte della nostra cultura". Cultura che il portoghese ha aumentato con il lavoro individuale - "a scuola non andavo bene, la vita è stata la scuola più importante" - e puntando sulla carriera sportiva: "Mio padre ci ha abbandonati quando avevo 11 anni, sono stato costretto a crescere da solo, avevo compagni di squadra e non una famiglia". Tra le figure fondamentali della sua vita anche Alex Ferguson, tecnico del Manchester United: "Nel mondo del calcio è stato un padre".